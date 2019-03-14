четверг, 14 марта 2019 г.

Элина Свитолина обыгрывает Маркету Вондрусову и выходит в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

Элина Свитолина добивается очередной непростой победы в рамках соревнований категории WTA Premier Mandatory а американском Индиан-Уэллсе. На стадии четвертьфинала украинская теннисистка в трех сетах одолела представительницу Чехии Маркету Вондрусову, занимающую на данный момент 61-ю строчку мирового рейтинга. Свитолина вновь показала характер. Сначала она отыграла проигранный стартовый сет, а потом и спаслась с брейка по ходу решающей партии. На победу в противостоянии Элина Свитолина потратила около двух с четвертью часов игрового времени.


(6) Элина Свитолина - Маркета Вондрусова - 4:6, 6:4, 6:4

 Теперь за выход в титульный матч турнира в Индиан-Уэллсе Элина Свитолина поспорит с представительницей Канады Бьянкой Андрееску, разгромившей в своём четвертьфинале Гарбинье Мугурусу.

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о 07:27
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