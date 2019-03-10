воскресенье, 10 марта 2019 г.

Леся Цуренко добилась волевой победы на старте турнира в Индиан-Уэллсе.

Украинская теннисистка Леся Цуренко с непростой победы начинает выступления на крупнейших соревнованиях категории WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе, на которых она получила 24-й номер посева. В матче стартового для себя второго круга Леся в трех партиях переиграла американку Джессику Пегулу, занимающую 93-ю строчку мирового рейтинга. Цуренко провалила начало встречи, уступала со счетом - 3:6, 1:4, но смогла переломить ход поединка и добиться волевой победы. На нее украинской теннисистке понадобилось чуть менее двух с четвертью часов игрового времени.


(24) Леся Цуренко - (WC) Джессика Пегула - 3:6, 7:5, 6:4

Ставка на стабильность, которую пыталась разыграть в отчетном матче Леся Цуренко, как бы так помягче выразиться, провалилась. Пассивная игра, в которой украинская теннисистка думала собирать очки на ошибках соперницы, результата не принесла. Благо, с середины второй партии Пегула посыпалась сама. Ведь, если быть предельно честными, никакого взрыва скоростей или давления от Цуренко в переломный момент матча мы так и не увидели.

Итак, стартовый сет проходил чуть ли не по правилам "поддавков". Ни одна из теннисисток не собиралась брать инициативу в матче в собственные руки. В целом получилось, что Пегуле для победы в партии хватило всего одного гейма, в котором она действительно сыграла первым номером. Цуренко резервов на то, чтобы отыграть всего 1 брейк, не нашла, так что американская теннисистка отпраздновала вполне закономерную победу в партии.

Начало второго сета и вовсе можно было бы признать для Леси провальным. Украинская теннисистка упустила уже стартовый гейм на собственной подаче, а к середине сета позволила Пегуле уйти в отрыв сразу с двумя брейками. И вот именно в тот момент, когда до победы в матче оставалась пара геймов, Джессика занервничала. Американка стала сорить ошибками, но и сама Цуренко быстро заметила перемены в игре соперницы и стала ее подгружать неудобными ударами и давить в самое тонкое место.

Пегула посыпалась, дважды подряд проиграла собственную подачу, встрепетнулась, снова повела с брейком и даже вышла подавать на матч, но позволила Цуренко оформить еще 2 выиграных на приеме гейма подряд. Их Лесе и хватило для того, чтобы перевести матч  решающий сет.

Его украинка, вроде бы, начала активнее, повела с брейком, но через несколько минут уже уступала в счете - черед выигрывать подачи соперницы одна за другой настал для Джессики. Опыта, правда, американке не хватило и вместо того, чтобы вцепиться в перевес мертвой хваткой, Пегула снова его разбазарила. Ну а в концовке третьей партии Цуренко в самый нужный момент навязала борьбу на приеме, оформила брейк, а вместе с ним и победу в матче.

В третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе Леся Цуренко сыграет с 9-й ракеткой турнира белорусской теннисисткой Ариной Сабаленко, которая в своем матче второго круга с баранкой в решающем сете переиграла Айлу Томльянович.

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о 01:19
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