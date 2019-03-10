Леся Цуренко добилась волевой победы на старте турнира в Индиан-Уэллсе.

(24) Леся Цуренко - (WC) Джессика Пегула - 3:6, 7:5, 6:4
Ставка на стабильность, которую пыталась разыграть в отчетном матче Леся Цуренко, как бы так помягче выразиться, провалилась. Пассивная игра, в которой украинская теннисистка думала собирать очки на ошибках соперницы, результата не принесла. Благо, с середины второй партии Пегула посыпалась сама. Ведь, если быть предельно честными, никакого взрыва скоростей или давления от Цуренко в переломный момент матча мы так и не увидели.
Итак, стартовый сет проходил чуть ли не по правилам "поддавков". Ни одна из теннисисток не собиралась брать инициативу в матче в собственные руки. В целом получилось, что Пегуле для победы в партии хватило всего одного гейма, в котором она действительно сыграла первым номером. Цуренко резервов на то, чтобы отыграть всего 1 брейк, не нашла, так что американская теннисистка отпраздновала вполне закономерную победу в партии.
Начало второго сета и вовсе можно было бы признать для Леси провальным. Украинская теннисистка упустила уже стартовый гейм на собственной подаче, а к середине сета позволила Пегуле уйти в отрыв сразу с двумя брейками. И вот именно в тот момент, когда до победы в матче оставалась пара геймов, Джессика занервничала. Американка стала сорить ошибками, но и сама Цуренко быстро заметила перемены в игре соперницы и стала ее подгружать неудобными ударами и давить в самое тонкое место.
Пегула посыпалась, дважды подряд проиграла собственную подачу, встрепетнулась, снова повела с брейком и даже вышла подавать на матч, но позволила Цуренко оформить еще 2 выиграных на приеме гейма подряд. Их Лесе и хватило для того, чтобы перевести матч решающий сет.
Его украинка, вроде бы, начала активнее, повела с брейком, но через несколько минут уже уступала в счете - черед выигрывать подачи соперницы одна за другой настал для Джессики. Опыта, правда, американке не хватило и вместо того, чтобы вцепиться в перевес мертвой хваткой, Пегула снова его разбазарила. Ну а в концовке третьей партии Цуренко в самый нужный момент навязала борьбу на приеме, оформила брейк, а вместе с ним и победу в матче.
В третьем раунде турнира в Индиан-Уэллсе Леся Цуренко сыграет с 9-й ракеткой турнира белорусской теннисисткой Ариной Сабаленко, которая в своем матче второго круга с баранкой в решающем сете переиграла Айлу Томльянович.
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