Пабло Андухар не смог пробиться в финал Челленджера в Сантьяго.

Лидер посева соревнований категории Челленджер в Сантьяго испанский теннисист Пабло Андухар завершил борьбу на турнире в шаге от финала. В борьбе за выход в титульный матч соревнований Пабло в двух партиях уступил представителю Тайваня Тун-Лин Ву, занимающему на данный момент скромную 363-ю строчку мирового рейтинга. На достаточно неожиданную победу над первым номером посева Тун-Лин потратил чуть более часа с четвертью игрового времени.
Тун-Лин Ву - (1) Пабло Андухар - 6:2, 6:3
Теперь за титул в Сантьяго Тун-Лин Ву поспорит с боливийским теннисистом Уго Дельеном, который в своем полуфинальном поединке переиграл бразильца Томаша Белуччи.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий