Виталий Сачко оступился во втором раунде Челленджера в Румынии.

Сибиу, Румыния
ATP Challenger
2-й круг
Франко Агаменоне - Виталий Сачко - 7:6(4), 7:5
В самом начале встречи украинец отпустил соперника в солидный отрыв сразу с двумя брейками. Агаменоне вел сначала 3:0, а затем и 5:1. Итальянец имел две попытки подать на стартовый сет, но в обоих случаях Сачко устоял и полностью перевернул ход партии. Правда на тае все решил единственный мини-брейк, который Франко оформил еще в самом дебюте 13-го гейма. Виталий отыграть этот минимальный перевес у соперника не сумел.
Во второй партии уже сам украинский теннисист вырвался вперед с геймом на приеме в активе. Был у Сачко неплохой шанс упрочить лидерство, но Виталий не воспользовался парой брейк-поинтов. А вот где-то с середины сета Агаменоне стал куда активнее цепляться за подачу украинца и, в итоге, до конца партии смог оформить сразу 2 брейка.
В четвертьфинале Челленджера в Сибиу Франко Агаменоне сыграет с победителем матча между Марком-Андреа Хуслером из Швейцарии и израильтянином Ишайем Олиелем.
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