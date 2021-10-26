Феликс Оже-Альяссим выигрывает стартовый матч в Вене и продолжает цепляться за шансы попасть на Итоговый.

ATP-500
Вена, Австрия
1-й раунд
(6) Феликс Оже-Альяссим - (SE) Ричардас Беранкис - 6:3, 6:2
В стартовой партии Феликс Оже-Альяссим сначала сам столкнулся с трудностями на собственной подаче, но отыграл брейк-поинт, до которого добрался соперник. А уже через несколько минут сам канадский теннисист отличился на приеме и получил перевес в счете. Закончить партию в свою пользу Оже-Альяссим мог еще одним брейком, но не воспользовался сет-боллом на подаче Беранкиса. Правда, через несколько минут Феликс таки оформил победу в сете.
А вот вторую партию с брейка начал уже Ричардас. Казалось, литовец получил отменный шанс на обострение борьбы в матче, но Феликс прилично усилил игру и сумел ответить сразу тремя выигранными на приеме геймами подряд. Таким образом сет в свою пользу Оже-Альяссим завершил со скрытой баранкой для соперника.
Во втором раунде турнира в Вене Феликс Оже-Альяссим сыграет с победителем матча между Камероном Норри и Мартоном Фучовичем.
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