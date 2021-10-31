Марин Чилич выигрывает турнир в Санкт-Петербурге.

Хорватский теннисист Марин Чилич становится триумфатором соревнований категории ATP-500 в российском Санкт-Петербурге. В финальном поединке Марин в напряженнейшем трехсетовом противостоянии обыграл представителя США Тейлора Фритца, который являлся 5-й ракеткой турнира. По ходу решающей партии встречи Чилич уступал с брейком но переломил ход встречи и за 2 часа и 25 минут игрового времени оформил победу в титульном матче.
ATP-500
Санкт-Петербург, Россия
Финал
Марин Чилич - (5) Тейлор Фритц - 7:6(3), 4:6, 6:4
Для Марина Чилича трофей в Санкт-Петербурге становится вторым по ходу текущего сезона и уже 20-м в карьере.
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