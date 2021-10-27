Марин Чилич успешно стартовал на турнире в Санкт-Петербурге.

ATP-500
Санкт-Петербург, Россия
1-й раунд
Марин Чилич - Альберт Рамос-Винольяс - 6:2, 6:3
Марин Чилич пытался убивать интригу в каждом из сетов своего стартового матча в Санкт-Петербурге уже в самом дебюте. В обоих партиях хорватский теннисист брал уже стартовый гейм на приеме и особых шансов сопернику для того, чтобы вернуться в борьбу за сет не давал - Рамос-Винольяс заработал всего по одному брейк-поинту в каждой из партий, но ни один из них реализовать так и не сумел.
Во втором раунде соревнований в Санкт-Петербурге Марин Чилич сыграет с победителем матча между Кареном Хачановым и Адрианом Маннарино.
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