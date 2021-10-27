среда, 27 октября 2021 г.

Марин Чилич успешно стартовал на турнире в Санкт-Петербурге.

Хорватский теннисист Марин Чилич без особых проблем выигрывает свой стартовый матч на соревнованиях категории ATP-500 в Санкт-Петербурге. На стадии первого круга Марин в двух партиях переиграл представителя Испании Альберта Рамоса-Винольяса, занимающего 43-ю строчку текущего мирового рейтинга. Чилич уверенно отыграл всю встречу на собственной подаче и успел трижды отличиться на приеме.

ATP-500
Санкт-Петербург, Россия
1-й раунд

Марин Чилич - Альберт Рамос-Винольяс - 6:2, 6:3

Марин Чилич пытался убивать интригу в каждом из сетов своего стартового матча в Санкт-Петербурге уже в самом дебюте. В обоих партиях хорватский теннисист брал уже стартовый гейм на приеме и особых шансов сопернику для того, чтобы вернуться в борьбу за сет не давал - Рамос-Винольяс заработал всего по одному брейк-поинту в каждой из партий, но ни один из них реализовать так и не сумел.

Во втором раунде соревнований в Санкт-Петербурге Марин Чилич сыграет с победителем матча между Кареном Хачановым и Адрианом Маннарино.

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о 16:56
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