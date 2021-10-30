суббота, 30 октября 2021 г.

Марта Костюк взяла всего один гейм в матче против Симоны Халеп.

Украинская теннисистка Марта Костюк после разгромной победы над победительницей US Open - 2021 Эммой Радукану, потерпела просто таки разгромное поражение в полуфинале турнира категории WTA-250 в Клуже. В матче против местной теннисистки Симоны Халеп, получившей на турнире 1-й номер посева, Костюк смогла взять лишь 1 гейм.

WTA-250
Клуж, Румыния
1/2 финала 

(1) Симона Халеп - (6) Марта Костюк - 6:0, 6:1

Конечно, это поражение должно стать для Марты Костюк настоящим холодным душем, из которого можно, при желании, вынести огромное количество важных выводов. Симона сегодня провела для Марты впечатляющий мастер-класс эффективности. Слабым утешением для Костюк может служить тот факт, что большинство геймов в матче проходило в напряжённой борьбе. 

Например, на завершающей подаче украинки, которую Марта, кстати, в итоге проиграла, счёт ровно фиксировался 7 раз. И даже в этот момент Симона, которая уже решила судьбу матча, все равно вышла победительницей и забрала гейм. Так что, счёт на табло, и счёт этот совсем неутешительный.

В финале турнира в Клуже Симона Халеп сыграет против Анетт Контавейт, которая в своем полуфинале обыграла Ребекку Петерсон из Швеции. Эстонской теннисистке необходимо брать титул для того, чтобы поехать на Итоговый Турнир WTA в качестве основной участницы.

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о 19:49
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