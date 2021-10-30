Марта Костюк взяла всего один гейм в матче против Симоны Халеп.

WTA-250
Клуж, Румыния
1/2 финала
(1) Симона Халеп - (6) Марта Костюк - 6:0, 6:1
Конечно, это поражение должно стать для Марты Костюк настоящим холодным душем, из которого можно, при желании, вынести огромное количество важных выводов. Симона сегодня провела для Марты впечатляющий мастер-класс эффективности. Слабым утешением для Костюк может служить тот факт, что большинство геймов в матче проходило в напряжённой борьбе.
Например, на завершающей подаче украинки, которую Марта, кстати, в итоге проиграла, счёт ровно фиксировался 7 раз. И даже в этот момент Симона, которая уже решила судьбу матча, все равно вышла победительницей и забрала гейм. Так что, счёт на табло, и счёт этот совсем неутешительный.
В финале турнира в Клуже Симона Халеп сыграет против Анетт Контавейт, которая в своем полуфинале обыграла Ребекку Петерсон из Швеции. Эстонской теннисистке необходимо брать титул для того, чтобы поехать на Итоговый Турнир WTA в качестве основной участницы.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook. А еще мы есть в Telegram
Комментариев нет:
Отправить комментарий