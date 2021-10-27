среда, 27 октября 2021 г.

Симона Халеп разгромила стартовую соперинцу на домашнем турнире в Клуже.

Лидер посева соревнований категории WTA-250 в Клуже румынская теннисистка Симона Халеп без проблем преодолела стартовый раунд турнира. В нем Симона в двух партиях более чем уверенно выиграла дерби против своей соотечественницы Елены Габриэлы Рузе, занимающей 85-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь поединок Халеп отдала сопернице всего 3 гейма. 


WTA-250
Клуж, Румыния
1-й раунд

(1) Симона Халеп - Елена Габриэла Рузе - 6:1, 6:2

Примечательно, что поединок начался с крайне боевого гейма на подаче Симоны. Первой ракетке турнира даже пришлось отыгрывать брейк-поинт. И кто же знал, что этот нереализованный шанс на приеме так и окажется для Рузе единственным на весь поединок. Халеп подачу выиграла, а потом полностью прибрала инициативу к собственным рукам. На подаче Симоны борьбы не получалось вовсе, а вот в геймах Елены Габриэлы решалось лишь то, насколько серьезным будет разгром в этом матче. 

В итоге Рузе по два раза в каждом из сетов проиграла собственные подачи и позволила Халеп фактически без проблем шагнуть во второй раунд турнира в Клуже. Следующей соперницей Симоны станет россиянка Варвара Грачева, которой вчера удалось переиграть представительницу Германии Андреа Петкович.

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о 17:05
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