Николас Харри берет трофей на Челленджере в Лиме.

ATP Challenger
Лима, Перу
Финал
Николас Харри - (2) Хуан Мануэль Черундоло - 6:2, 7:5
Напомним, что Николас Харри, который в свое время поднимался на 38-ю строчку мирового рейтинга, пропустил практически весь прошлый сезон из-за дисквалификации за употребление допинга. Ее причиной стало обнаружение в крови теннисистов метаболитов стероидов.
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