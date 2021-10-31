воскресенье, 31 октября 2021 г.

Николас Харри берет трофей на Челленджере в Лиме.

Чилийский теннисист Николас Харри становится победителем соревнований категории ATP Challenger в Лиме. В титульном матче турнира Николас к двух партиях обыграл представителя Аргентины Хуана Мануэля Черундоло, который был посеян на соревнованиях под 2-м номером. Для Харри этот титул стал вторым на челленджерах с момента возвращения на корт после дисквалификации.

ATP Challenger
Лима, Перу
Финал

Николас Харри - (2) Хуан Мануэль Черундоло - 6:2, 7:5

Напомним, что Николас Харри, который в свое время поднимался на 38-ю строчку мирового рейтинга, пропустил практически весь прошлый сезон из-за дисквалификации за употребление допинга. Ее причиной стало обнаружение в крови теннисистов метаболитов стероидов.

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о 23:06
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