Ангелина Калинина разгромила свою соперницу по второму кругу турнира в Клуже.

WTA-250
Клуж, Румыния
2-й раунд
(8) Ангелина Калинина - Анна-Лена Фридзам - 6:2, 6:2
Ангелина практически идеально провела поединок в контексте игры на собственной подаче. Фридзам так и не сумела ни разу отличиться на приеме, хотя именно с валидольного гейма Калининой и началась встреча. Украинская теннисистка не лучшим образом стартовала на подаче и доигралась до тройного брейк-поинта у соперницы. Все 3 брейковых мяча Ангелина методично ликвидировала, а через несколько минут не просто сама повела с геймом на приеме в активе, но и закрепила успех вторым геймом, выигранным на подаче соперницы. Вернуться в борьбу за сет Анна-Лена не смогла.
Вторую партию Калинина начала с быстрого брейка, но и тут не смогла уберечься от некоторой нервотрепки на подаче. Фридзам зацепилась на приеме и чуть было не отыграла брейк, но украинская теннисистка спасла гейм с брейк-поинта. В следующем гейма Калинина упрочила свое лидерство в счете и до самого завершения встречи не подпускала соперницу даже к шансам на спасение матча.
В четвертьфинале турнира в Клуже Ангелина Калинина сыграет либо с бельгийской теннисисткой Элисон ван Уйтванк, либо с победительницей матча между Александрой Крунич и Анетт Контавейт. Напомним, что имено эстонская теннисистка претендует на последнюю путевку на Итоговый турнир WTA. Правда, для того, чтобы попасть в восьмерку сильнейших по итогам сезона, Анетт необходимо выигрывать соревнования в Клуже.
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