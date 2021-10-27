Анетт Контавейт успешно стартует на турнире в Клуже и продолжает борьбу за попадание на Итоговый турнир WTA.

WTA-250
Клуж, Румыния
1-й раунд
(2) Анетт Контавейт - (Q) Александра Крунич - 6:3, 7:5
Судьбу стартового сета решил единственный брейк в исполнении Контавейт. Эстонская теннисистка отличилась на приеме в самом начале партии, воспользовавшись первым и единственным за сет брейк-поинтом, а в дальнейшем просто уверенно удерживала собственные подачи.
Казалось, что сценарий может повториться и во второй партии. Анетт снова смогла оформить достаточно быстрый брейк, причем подачу Крунич эстонская спортсменка взяла под ноль. Но буквально через несколько геймов уже сама Контавейт проиграла собственный гейм, не выиграв за него ни одного розыгрыша. Сет вполне мог докатиться до тай-брейка, но в последний момент Анетт снова зацепилась на приеме, в напряженной борьбе оформила важнейший брейк, а потом спокойно подала на матч.
Во втором раунде турнира в Клуже Анетт Контавейт сыграет с представительницей Бельнии Элисон ван Уйтванк.
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