суббота, 30 октября 2021 г.

Анетт Контавейт выходит в финал турнира в Клуже. До Итогового - одна победа.

Эстонская теннисистка Анетт Контавей, которая продолжает борьбу за попадание на Итоговый Турнир WTA, продолжает успешные выступления в Клуже, где ей необходим исключительно титул. В полуфинальном поединке Анетт, получившая в Румынии 2-й номер посева, переиграла шведскую спортсменку Ребекку Петерсон, занимающую 99-ю строчку текущего мирового рейтинга. 

WTA-250
Клуж, Румыния
1/2 финала

(2) Анетт Контавейт - Ребекка Петерсон - 6:3, 6:2

Оба счета встречи Анетт Контавейт начинала просто ударно. Эстонской теннисистке удавалось уйти в отрыв сразу с двумя брейками. В первой партии Петерсон, хотя бы, отыграла одну упущенную подачу, а вот второй отрезок встречи так и завершился с солидным перевесом Контавейт в счёте.

Теперь в финале турнира в Клуже Анетт Контавейт сыграет с победительницей матча между румынской теннисисткой Симоной Халеп и представительницей Украины Мартой Костюк.

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о 17:12
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