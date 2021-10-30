Анетт Контавейт выходит в финал турнира в Клуже. До Итогового - одна победа.

WTA-250
Клуж, Румыния
1/2 финала
(2) Анетт Контавейт - Ребекка Петерсон - 6:3, 6:2
Оба счета встречи Анетт Контавейт начинала просто ударно. Эстонской теннисистке удавалось уйти в отрыв сразу с двумя брейками. В первой партии Петерсон, хотя бы, отыграла одну упущенную подачу, а вот второй отрезок встречи так и завершился с солидным перевесом Контавейт в счёте.
Теперь в финале турнира в Клуже Анетт Контавейт сыграет с победительницей матча между румынской теннисисткой Симоной Халеп и представительницей Украины Мартой Костюк.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook. А еще мы есть в Telegram
Комментариев нет:
Отправить комментарий