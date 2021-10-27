среда, 27 октября 2021 г.

Людмила Киченок и Марта Костюк выигрывают валидольный матч на старте парного турнира в Клуже.

Украинский дуэт Людмила Киченок/Марта Костюк обыгрывает 4-ю пару посева на старте соревнований в Клуже. В борьбе за выход в четвертьфинал парного турнира Людмила и Марта переиграли Анну Данилину и Ульрикке Эйкери на чемпионском тай-брейке. При этом Киченок и Костюк просто не имели права доводить матч до третьей партии, поскольку по ходу второго сета вели 5:2 и даже имели матч-боллы.

WTA-250
Клуж, Румыния
1-й раунд парного разряда

Людмила Киченок/Марта Костюк - (4) Анна Данилина/Ульрикке Эйкери - 6:0, 5:7, 12:10

Как же лихо украинские теннисистки начали матч. Баранка для куда более сыгранных и опытных соперниц в стартовой партии, уверенный старт второй партии и лидерство в счете - 5:2. Казалось, что даже в женском теннисе такой перевес уже практически гарантирует спокойную победу в матче. Но, женский парный теннис, видимо, совсем отдельная парафия. 

Именно с этого счета в игре Марты и Людмилы наступил настоящий разлад, который вылился сразу в 5 проигранных подряд геймов. При этом украинские теннисистки не реализовали за этот отрезок еще и двойной матч-болл. 

К счастью, Киченок и Костюк смогли собраться к чемпионскому тай-брейку, который украинский дуэт оставил за собой с крайне нервным счетом - 12:10

В 1/4 финала турнира в Клуже Людмила Киченок и Марта Костюк сыграют с парой Натела Дзаламидзе/Кайя Йуван.

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о 13:42
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