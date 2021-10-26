вторник, 26 октября 2021 г.

Марта Костюк уверенно стартовала на турнире в румынском Клуже.

Марта Костюк, получившая на соревнованиях категории WTA в румынском Клуже 6-й номер посева, уверенно начинает выступления на турнире. В матче первого круга Марта в двух партиях переиграла американку Бернарду Перу, занимающую 94-ю строчку текущего мирового рейтинга. 

WTA-250
Клуж, Румыния
1-й раунд

(6) Марта Костюк - Бернарда Пера - 6:3, 6:4

Стартовый сет Марта Костюк оставила за собой благодаря единственному брейку, который ей удалось оформить в середине партии. Дебют второго отрезка матча украинская теннисистка провела просто ударно и, казалось бы, решила судьбу встречи - повела сразу с двумя геймами на приеме в активе - 4:1. Причем оба брейка в этой партии Костюк оформила под ноль.

Но излишняя расслабленность привела к проблемам - Пера смогла отыграть оба брейка и выровнять ситуацию в счете - 4:4. Правда, сразу после этого Бернарда снова провалилась на собственной подаче, доигралась до счета 0:40 и смогла отыграть лишь 1 брейк-поинт у соперницы. Сразу после этого Костюк не без проблем, но все-таки подала на победу в матче.

Во втором раунде турнира в Клуже Марта Костюк сыграет с немецкой теннисисткой Моной Бартель. 

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о 13:40
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