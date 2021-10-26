Марта Костюк уверенно стартовала на турнире в румынском Клуже.

WTA-250
Клуж, Румыния
1-й раунд
(6) Марта Костюк - Бернарда Пера - 6:3, 6:4
Стартовый сет Марта Костюк оставила за собой благодаря единственному брейку, который ей удалось оформить в середине партии. Дебют второго отрезка матча украинская теннисистка провела просто ударно и, казалось бы, решила судьбу встречи - повела сразу с двумя геймами на приеме в активе - 4:1. Причем оба брейка в этой партии Костюк оформила под ноль.
Но излишняя расслабленность привела к проблемам - Пера смогла отыграть оба брейка и выровнять ситуацию в счете - 4:4. Правда, сразу после этого Бернарда снова провалилась на собственной подаче, доигралась до счета 0:40 и смогла отыграть лишь 1 брейк-поинт у соперницы. Сразу после этого Костюк не без проблем, но все-таки подала на победу в матче.
Во втором раунде турнира в Клуже Марта Костюк сыграет с немецкой теннисисткой Моной Бартель.
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