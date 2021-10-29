Матч дня. Марта Костюк разгромила триумфаторку US Open Эмму Радукану и вышла в полуфинал турнира в Клуже.

WTA-250
Клуж, Румыния
1/4 финала
(6) Марта Костюк - (3) Эмма Радукану - 6:2, 6:1
Я не склонен называть эту победу Марты Костюк сенсацией. Ведь Радукану пока сама не может отойти от своей сенсационного триумфа в Нью-Йорке и находится в поисках своей игры, и что самое главное, стабильности. Другой вопрос в том, что от Марты точно никто не ожидал полноценного разгрома. Но на сегодняшнюю соперницу, с которой Костюк, кстати, хотела сыграть, украинская теннисистка настроилась отменно.
Костюк провела просто идеальный матч. Никаких спадов, которые порой хочется назвать фирменной чертой Марты. Никаких нервов. Идеальная игра на собственной подаче. Что и говорить, если за всю встречу Радукану заработала всего 1 брейк-поинт, да и тот реализовать британской теннисистке не удалось. Про действия на приеме вообще можно слагать легенды. Да, у Эммы откровенно не шла игра, но ведь и Костюк приложила максимум усилий к тому, чтобы развалить теннис соперницы. Радукану просто не понимала, что делать с приемом Марты.
В итоге Костюк отдала победительнице US Open - 2021 всего 3 гейма. Что это, если не разгром. Да, впереди соперница совсем другого уровня - Симона Халеп, которая крайне редко, а точнее, почти никогда, не сталкивается с такими откровенными спадами и умеет ломать игру любой оппонентки. Но это будет завтра. А сегодня Костюк может наслаждаться невероятным матчем и отменным результатом.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook. А еще мы есть в Telegram
Комментариев нет:
Отправить комментарий