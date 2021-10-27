Матч дня. Энди Маррей уступил Карлосу Алькарасу во втором раунде турнира в Вене.

ATP-500
Вена, Австрия
2-й раунд
Карлос Алькарас - (WC) Энди Маррей - 6:3, 6:4
Энди Маррей не выдержал стартовый натиск молодого и энергичного соперника, который попытался с ходу навязать удобный для себя темп игры. Но пусть британец и проиграл уже стартовый гейм встречи на собственной подаче, на опыте Маррей выровнял игру и в середине партии навязал Карлосу отменную борьбу. Чуть ли не в каждом гейме на корте происходила настоящая битва с огромным количеством брейк-поинтов. Сначала Энди с шестой попытки сравнял счёт в партии, но уже через несколько минут Алькарас с пятого брейк-поинта восстановил свой перевес.
Маррей имел отличный шанс моментально вернуться в сет, но двойной брейк-поинт так и остался британцем нереализованным. Кроме того, в концовке партии Энди провалил ещё один свой гейм, позволив Алькарасу добраться до тройного сет-болла на приеме. Два мяча Маррей отыграл, но на третьем Карлос отпраздновал успех.
Борьба в матче ещё точно не была завершена и Энди доказал этот факт быстрым брейком в начале второго сета. Причем подачу испанца Маррей взял под ноль. Алькарас в ответ продолжил давление и со временем подобрал ключи к подаче соперника. До конца встречи Карлос в каждом гейме добирался до брейк-поинтов. Дважды Энди удавалось удержать подачу, но в концовке матча Алькарас два раза подряд отпраздновал успех на приеме и оформил выход в четвертьфинал соревнований в столице Австрии.
На стадии 1/4 финала турнира в Вене Карлос Алькарас встретится с победителем матча между итальянцем Маттео Берреттини и представителем Грузии Николозом Басилашвили.
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