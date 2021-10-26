Кэмерон Норри долго запрягал, но в итоге уверенно обыграл Мартона Фучовича на старте турнира в Вене.

Победитель Мастерса в Индиан-Уэллсе британский теннисист Кэмерон Норри с достаточно непростой победы начал выступления на соревнованиях категории ATP-500 в Вене. В матче стартового круга Кэмерон в двух партиях переиграл представителя Венгрии Мартона Фучовича, занимающего 39-ю строчку текущего мирового рейтинга. И если в стартовом сете Норри пришлось изрядно помучиться с соперником, то вторую партию британец взял уже более чем уверенно.
ATP-500
Вена, Австрия
1-й раунд
Кэмерон Норри - Мартон Фучович - 7:6(4), 6:1
Кэмерон Норри свой первый матч после триумфа в Индиан-Уэллсе начал далеко не лучшим образом. Британский теннисист проиграл уже стартовый гейм на собственной подаче и достаточно долго не мог наладить действия на приеме. Казалось, что в середине партии Норри таки удалось переломить ход борьбы - британец дважды подряд взял подачу соперника. Но самому подать на победу в сете Кэмерону тоже не удалось, так что судьба партии решилась на тай-брейке. Его Норри выиграл с минимальным преимуществом.
А вот второй сет прошел уже, как говорится, в одну калитку. Кэмерон быстро ушел в отрыв сразу с двумя геймами на приеме в активе и позволил Фучовичу выиграть, разве что, гейм престижа.
Кэмерон Норри сохраняет теоретические шансы квалифицироваться на Итоговый турнир ATP, но при этом британскому теннисисту необходимо набирать чуть ли не максимальное количество очков на оставшихся соревнованиях. Во втором раунде турнира в Вене Кэмерон сыграет со своим прямым конкурентном в борьбе за попадание на Итоговый - Феликсом Оже-Альяссимом. В своем стартовом матче на соревнованиях в столице Австрии Феликс уверенно обыграл Ричардаса Беранкиса из Литвы.
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