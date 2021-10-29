Даяна Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира в Курмайёре.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления на турнире категории WTA-250 в итальянском Курмайёре на стадии 1/4 финала. В борьбе за выход в полуфинал Даяна уступила 7-й ракетке соревнований местной спортсменке Жасмин Паолини, занимающей 56-ю строчку текущего мирового рейтинга. Именно Паолини удалось оформить единственный брейк в стартовой партии встречи, ну а во втором сете Жасмин отпраздновала успех на тай-брейке.
WTA-250
Курмайер, Италия
1/4 финала
(7) Жасмин Паолини - (10) Даяна Ястремская - 6:4, 7:6(4)
Теперь в полуфинале турнира в Курмайёре Жасмин Паолини сыграет против представительницы Хорватии Донны Векич.
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