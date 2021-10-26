Эмма Радукану выигрывает первый матч после триумфа на US Open.

WTA-250
Клуж, Румыния
1-й раунд
(3) Эмма Радукану - Полона Херцог - 4:6, 7:5, 6:1
Нельзя сказать, что после сенсационной победы на US Open прошло так много времени. И точно так же нельзя утверждать, что Эмма Радукану получила головокружение от успехов и не могла вернуться на землю. По сути, у британской теннисистки после триумфа в Нью-Йорке случилось лишь одно поражение на старте турнира в Индиан-Уэллсе, но давление на Эмму действительно было огромным.
В начале встречи против Полоны Херцог в Клуже показалось, что Радукану с этим прессом справится. Британская теннисистка первой отличилась на приеме, причем взяла Эмма крайне непростой и боевой гейм. До середины партии Радукану спокойно держала собственные подачи, но вот дальше случился настоящий спад - два подряд проигранных гейма на подаче и вместе с ними упущен весь сет.
Во втором отрезке встречи Эмма снова была близка к тому, чтобы быстро повести с брейком. На этот раз оформить его не удалось, хотя Радукану и заработала сразу 3 брейк-поинта за гейм. А вот в концовке партии британской теннисистке пришлось демонстрировать характер. Дважды Херцог оказывалась в шаге от победы, но Эмма в двух подряд геймах на собственной подаче отыгрывала скрытые матч-боллы у соперницы. А следом за этим Радукану и сама брейк оформила, не позволив Херцог дотянуть даже до тай-брейка.
А вот в решающем сете борьбы уже не получилось. Полона откровенно подсела, а вот Эмма получила отличный эмоциональный заряд и действительно заиграла. Все могло закончиться полноценной баранкой для Херцог, но словенская теннисистка гейм престижа таки вырвала, отыграв в нем двойной матч-болл у соперницы. Но на собственной подаче Радукану не сплоховала и точку во встрече поставила.
Во втором раунде турнира в Клуже Эмма Радукану сыграет с румынской теннисисткой Аной Богдан.
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