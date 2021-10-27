Андрей Рублев уверенно выходит в четвертьфинал домашнего турнира в Санкт-Петербурге.

Лидер посева соревнований категории ATP-500 в российском Санкт-Петербурге местный теннисист Андрей Рублев успешно начал выступления на турнире. В матче стартового для себя второго круга Андрей в двух партиях обыграл белоруса Илью Ивашко, занимающего 46-ю строчку текущего мирового рейтинга. Несмотря на то, что матч изобиловал брейк-поинтами - только Рублев отыграл 7 таких мячей у соперника - судьбу каждого сета решил единственный успех россиянина на приеме.
ATP-500
Санкт-Петербург, Россия
2-й раунд
(1) Андрей Рублев - Илья Ивашко - 6:4, 6:4
В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Андрей Рублев сыграет с победителем матча между нидерландским теннисистом Ботиком Ван Де Зандсхулпом и американцем Себастьяном Кордой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
А еще мы есть в Telegram
Комментариев нет:
Отправить комментарий