среда, 27 октября 2021 г.

Андрей Рублев уверенно выходит в четвертьфинал домашнего турнира в Санкт-Петербурге.

Лидер посева соревнований категории ATP-500 в российском Санкт-Петербурге местный теннисист Андрей Рублев успешно начал выступления на турнире. В матче стартового для себя второго круга Андрей в двух партиях обыграл белоруса Илью Ивашко, занимающего 46-ю строчку текущего мирового рейтинга. Несмотря на то, что матч изобиловал брейк-поинтами - только Рублев отыграл 7 таких мячей у соперника - судьбу каждого сета решил единственный успех россиянина на приеме.

ATP-500
Санкт-Петербург, Россия
2-й раунд

(1) Андрей Рублев - Илья Ивашко - 6:4, 6:4

В четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Андрей Рублев сыграет с победителем матча между нидерландским теннисистом Ботиком Ван Де Зандсхулпом и американцем Себастьяном Кордой.

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о 22:10
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