Каспер Рууд обыграл Ллойда Харриса на старте турнира в Вене.

ATP-500
Вена, Австрия
1-й раунд
(4) Каспер Рууд - Ллойд Харрис - 7:5, 7:6(2)
Вполне ожидаемо, что в этом матче зрители не увидели россыпи брейков. А точнее за всю встречу случился всего один брейк-поинт, который и решил судьбу стартовой партии. В ключевой момент сета зацепиться на приеме сумел именно Рууд, который с первой же попытки реализовал свой шанс.
Вторая партия и вовсе прошла с тотальным перевесом подающей стороны. Даже счет "ровно" был зафиксирован всего несколько раз, между прочим, случалось это лишь на подаче Каспера. Был момент, когда Рууд чуть было не доигрался до скрытых сет-боллов у соперника, но спас гейм со счета 0:30. Казалось, что норвежцу защита своих геймов дается сложнее, но тай-брейк Рууд провел блестяще - перевеса он добился уже после стартовых розыгрышей, когда просто задавил Харриса на двух его подачах. С этим преимуществом Каспер и завершил тай в свою пользу.
Во втором раунде турнира в Вене Каспер Рууд сыграет с победителем матча между Лоренцо Сонего из Италии и немецким теннисистом Домиником Кепфером.
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