Дарья Снигур успешно стартовала на 80-тысячнике во Франции.

ITF, W80
Пуатье, Франция
1-й раунд
(6) Дарья Снигур - Бьянка Турати - 6:2, 6:3
В обоих партиях встречи Дарья уверенно захватывала инициативу и вырывалась вперед с одинаковым счетом - 4:0. В стартовом сете Снигур лишь подпустила соперницу, но отыграться полностью возможности ей не дала. При этом, нужно отметить порой просто ужасающую игру Турати на собственной подаче. Ни одного гейма Бьянка в стартовом отрезке встречи на своей подаче так и не защитила, а в одном умудрилась допустить сразу 3 двойные ошибки.
По ходу второй партии со счета 4:0 Снигур и вовсе позволила итальянской теннисистке ликвидировать оба брейка. К счастью, Дарья вовремя опомнилась и уверенно провела концовку поединка. Во втором раунде 80-тысячника во Франции Дарья Снигур сыграет с победительницей матча между Ралукой Джорданой Шербан из Кипра и представляющей Францию Викторией Мунтян.
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