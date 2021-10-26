вторник, 26 октября 2021 г.

Дарья Снигур успешно стартовала на 80-тысячнике во Франции.

Украинская теннисистка Дарья Снигур выигрывает свой стартовый матч на турнире ITF с призовым фондом в 80 тысяч долларов, проходящем во французском Пуатье. В первом раунде соревнований, на которых украинка получила 6-й номер посева, Дарья в двух партиях обыграла представительницу Италии Бьянку Турати, занимающую 289-ю строчку текущего мирового рейтинга. 

ITF, W80
Пуатье, Франция
1-й раунд

(6) Дарья Снигур - Бьянка Турати - 6:2, 6:3

В обоих партиях встречи Дарья уверенно захватывала инициативу и вырывалась вперед с одинаковым счетом - 4:0. В стартовом сете Снигур лишь подпустила соперницу, но отыграться полностью возможности ей не дала. При этом, нужно отметить порой просто ужасающую игру Турати на собственной подаче. Ни одного гейма Бьянка в стартовом отрезке встречи на своей подаче так и не защитила, а в одном умудрилась допустить сразу 3 двойные ошибки. 

По ходу второй партии со счета 4:0 Снигур и вовсе позволила итальянской теннисистке ликвидировать оба брейка. К счастью, Дарья вовремя опомнилась и уверенно провела концовку поединка. Во втором раунде 80-тысячника во Франции Дарья Снигур сыграет с победительницей матча между Ралукой Джорданой Шербан из Кипра и представляющей Францию Викторией Мунтян.

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о 18:28
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