суббота, 30 октября 2021 г.

Марин Чилич и Тейлор Фритц разыграют титул на турнире в Санкт-Петербурге.

Стали известны финалисты соревнований категории ATP-500 в российском Санкт-Петербурге. Первым в титульный матч турнира пробился американец Тейлор Фритц, который в трёх партиях обыграл представителя Германии Яна-Леннара Штруффа. Чуть позже место в финале обеспечил себе хорватский спортсмен Марин Чилич, который куда легче справился с представителем Нидерландов Ботиком Ван Де Зандсхулпом.

ATP-500
Санкт-Петербург, Россия
1/2 финала

(5) Тейлор Фритц - Ян-Леннар Штруфф - 5:7, 6:1, 6:3

Марин Чилич - (Q) Ботик Ван Де Зандсхулп - 6:3, 6:3

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о 20:03
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