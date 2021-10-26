Матч дня. Стефанос Циципас обыграл Григора Димитрова в первом раунде турнира в Вене.

ATP-500
Вена, Австрия
1-й раунд
(1) Стефанос Циципас - Григор Димитров - 7:6(6), 6:4
Понятно, что именно это противостояние можно смело назвать центральным не только в сегодняшнем игровом дне, но и в целом в первом раунде соревнований в Вене. Стефаносу Циципасу со стартовым соперником точно не повезло, потому что сыграть уже в первом раунде против Григора Димитрова, набравшего неплохой ход в Индиан-Уэллсе, то еще удовольствие.
Встреча получилась действительно боевой и даже драматичной, хоть и завершилось все в двух партиях. Стартовый сет закончился настоящим триллером. Отличиться на приеме не удавалось ни одному из соперником, поэтому партия логично докатилась до тай-брейка. Димитров получил минимальный перевес в счете, добрался до тройного сет-болла, но со счета 6:3 умудрился проиграть сразу 5 розыгрышей подряд. На сет-боллах Григор дважды не попал считанные сантиметры в корт, причем чуть ли не в одну и ту же точку. Да, сначала болгарский теннисист пытался обвести Циципаса из обороны, но в следующем розыгрыше у Григора была уже акцентированная атака - и снова попадание в коридор.
Можно было ожидать, что после столь досадно проигранной партии Димитров немного поплывет. Но нет, спад в игре Григора случился значительно позже. Начало второго сета прошло в равной борьбе и, в отличие от стартового отрезка встречи, даже брейк-поинтов долгое время не было. Но в самой концовке Циципас сумел зацепиться за подачу Димитрова и с первой же попытки реализовал двойной матч-болл на приеме. Снова, кстати, на ошибке болгарина.
Во втором раунде турнира в Вене Стефанос Циципас сыграет с победителем матча между Душаном Лайовичем и Френсисом Тиафо.
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