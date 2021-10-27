Леся Цуренко становится четвертьфиналисткой турнира в Клуже.

WTA-250
Клуж, Румыния
2-й раунд
(Q) Леся Цуренко - (Q) Анастасия Гасанова - 6:2, 7:5
Леся Цуренко смогла полностью оставить за собой дебют поединка, в котором она сумела не только повести с быстрым брейком, но и закрепить успех второй выигранной подачей соперницы. С минимальными проблемами украинская теннисистка таки столкнулась, когда сразу после второго брейка проиграла собственную подачу, но организовать сопернице камбек Цуренко не позволила. До конца партии Леся восстановила комфортный перевес в счёте и с первой же попытки подала на победу в партии.
По ходу второго сета украинская теннисистка стабильно заставляла Гасанову нервничать на собственных подачах. Леся добиралась до брейк-поинтов в нескольких стартовых геймах, но первой отличилась на приеме именно Анастасия. Цуренко отыгралась моментально, а чуть позже просто обязана была выходить вперёд в счёте, но снова подвела реализация важнейших мячей. За гейм украинка упустила сразу 8 брейк-поинтов, в том числе и тройной.
Гасанова вполне могла получить заряд бодрости и сил от чудесным образом спасенной подачи, но уровень Цуренко банально оказался выше. В концовке партии Леся таки отличилась на приеме и следом за брейком успешно подала на матч. Конечно, прилично настораживает процент реализации украинской теннисисткой брейковых мячей - всего 5 из 21. Но выход в четвертьфинал оформлен, а выводы обязательно нужно сделать.
На стадии 1/4 финала турнира в Клуже Леся Цуренко сыграет с победительницей матча между Ириной Барой и Ребеккой Петерсон.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook. А еще мы есть в Telegram
Комментариев нет:
Отправить комментарий