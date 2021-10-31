воскресенье, 31 октября 2021 г.

Донна Векич выигрывает соревнования в итальянском Курмайёре.

Хорватская теннисистка Донна Векич выигрывает третий в карьере трофей на турнирах категории WTA. В титульном матче соревнований в итальянском Курмайёре Донна в двух партиях переиграла представительницу Дании Клару Таусон, занимающую 49-ю строчку текущего мирового рейтинга. После боевого стартового сета, в котором Векич одержала победу лишь на тай-брейке, Донна очень уверенно выиграла второй сет противостояния.

WTA-250
Курмайёр, Италия
Финал

Донна Векич - (5) Клара Таусон - 7:6(3), 6;2

Для Донны Векич титул в Курмайёре становится третьим в карьере и первым с лета 2017-го года. 

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о 22:06
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