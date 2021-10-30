Александр Зверев и Френсис Тиафо стали финалистами турнира в Вене.

Немецкий теннисист Александр Зверев и американец Френсис Тиафо разыграют титул соревнований категории ATP-500 в Вене. Зверев в своем полуфинальном поединке уверенно переиграл представителя Испании Карлоса Алькараса. А вот Тиафо, который начинал выступления в столице Австрии ещё с сита квалификации, пришлось изрядно помучиться с итальянским спортсменом Янником Синнером.
ATP-500
Вена, Австрия
1/2 финала
(Q) Френсис Тиафо - (7) Янник Синнер - 3:6, 7:5, 6:2
(2) Александр Зверев - Карлос Алькарас - 6:3, 6:3
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