среда, 27 октября 2021 г.

Даяна Ястремская вырывает у Катерины Козловой победу в украинском дерби на турнире в Курмайёре.

Даяна Ястремская выходит в четвертьфинал соревнований категории WTA-250, проходящих в итальянском городе Курмайёре. В матче второго круга Даяна, получившая на турнире 10-й номер посева, вырвала победу в украинском дерби у Катерины Козловой, занимающей 132-ю строчку текущего мирового рейтинга. Встреча вполне могла докатиться до тай-брейка решающей партии, но в последний момент Ястремской удалось оформить ключевой брейк.

WTA-250
Курмайёр, Италия
2-й раунд

(10) Даяна Ястремская - (PR) Катерина Козлова - 6:1, 3:6, 7:5

Даяна Ястремская крайне неплохо провела стартовый отрезок украинского дерби в Курмайёре. Уже в самом дебюте первого сета Даяна смогла повести с брейком, а в середине партии упрочила свое лидерство еще одним геймом на приеме. Правда, перед этим, Ястремской пришлось изрядно поработать на собственной подаче - Козлова упустила двойной брейк-поинт.

Казалось, что ход второй партии Даяна тоже полностью контролирует. Да, добиться перевеса в счете не удалось, но именно Ястремская прилично поддавливала на приеме. Катерина в одном из стартовых геймов сета чудом удержала собственную подачу, отыграв двойной брейк-поинт у соперницы. Но с середины партии Козлова не просто выровняла игру, а и смогла совершить отличный рывок. Катя воспользовалась провальным геймом на подаче Даяны и со второй попытки реализовала тройной брейк-поинт. После этого Козловой оставалось лишь подать на сет, что Катерина с успехом и сделала.

Решающий отрезок встречи начался с обмена брейками - Козлова первой повела в счете, но сразу же упустила и собственную подачу. Игра окончательно выровнялась и долгое время ни одной из теннисисток не удавалось навязать борьбу на приеме. Тем неожиданнее получился брейк в исполнении Ястремской, после которого Даяна получила возможность подавать на победу. Даяна не справилась и Козлова получила возможность вернуться в матч.

Более того, у Катерины был отличный шанс склонить чашу весов в свою пользу, но в одном из ключевых геймов Козлова не реализовала ни один из трех скрытых матч-боллов. Ястремская удержала собственную подачу, а уже в следующем гейме с первой же попытки оформила брейк, а вместе с ним и победу в сете и матче.

Теперь в четвертьфинале турнира в Курмайёре Даяна Ястремская сыграет с победительницей итальянского дерби между Лукрецией Стефанини и 7-й ракеткой соревнований Жасмин Паолини.

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о 14:44
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