пятница, 29 октября 2021 г.

Андрей Рублев уступил квалифайеру в четвертьфинале соревнований в Санкт-Петербурге.

Лидер посева турнира категории ATP-500 в Санкт-Петербурге российский теннисист Андрей Рублев не сумел выйти в полуфинал домашних соревнований. На стадии четвертьфинала Рублев в двух партиях уступил квалифайеру из Нидерландов Ботику Ван Де Зандсхулпу, занимающему 69-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждом из сетов у Андрея были варианты отпраздновать успех, но своими шансами россиянин банально не воспользовался.

ATP-500
Санкт-Петербург, Россия
1/4 финала

(Q) Ботик Ван Де Зандсхулп - (1) Андрей Рублев - 6:3, 6:4

Андрей Рублев попытался начать встречу с позиции фаворита. Именно россиянин первым зацепился за подачу соперника уже в дебюте противостояния, но двойной брейк-поинт так и остался нереализованным. Ботик своими возможностями не разбрасывался. Пусть у нидерландского теннисиста и были за весь матч те же два брейк-поинта, из каждого он выжал максимум. В середине сета Ван Де Зандсхулп повел с геймом на приеме в активе, а ещё одной выигранной подачей соперника Ботик поставил победную точку в стартовом отрезке встречи.

В дебюте второй партии показалось, что Рублев так и продолжит разбазаривать отменные возможности - уже в стартовом гейме сета Андрей отпустил соперника теперь уже с тройного брейк-поинта. Но через несколько минут россиянин немного реабилитировался и, наконец, впервые в матче отличился на приеме.

Это, правда, не помогло Рублеву зацепиться даже за сет в этом противостоянии. С середины второй партии у лидера посева турнира в Санкт-Петербурге стали стабильно возникать проблемы на своей подаче. И если один гейм россиянин спас с трёх брейк-поинтов, то два последующих - упустил.

Теперь в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Ботик Ван Де Зандсхулп сыграет с представителем Хорватии Марином Чиличем, который чуть ранее переиграл испанца Роберто Баутисту-Агута.

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о 22:22
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