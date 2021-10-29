Андрей Рублев уступил квалифайеру в четвертьфинале соревнований в Санкт-Петербурге.

ATP-500
Санкт-Петербург, Россия
1/4 финала
(Q) Ботик Ван Де Зандсхулп - (1) Андрей Рублев - 6:3, 6:4
Андрей Рублев попытался начать встречу с позиции фаворита. Именно россиянин первым зацепился за подачу соперника уже в дебюте противостояния, но двойной брейк-поинт так и остался нереализованным. Ботик своими возможностями не разбрасывался. Пусть у нидерландского теннисиста и были за весь матч те же два брейк-поинта, из каждого он выжал максимум. В середине сета Ван Де Зандсхулп повел с геймом на приеме в активе, а ещё одной выигранной подачей соперника Ботик поставил победную точку в стартовом отрезке встречи.
В дебюте второй партии показалось, что Рублев так и продолжит разбазаривать отменные возможности - уже в стартовом гейме сета Андрей отпустил соперника теперь уже с тройного брейк-поинта. Но через несколько минут россиянин немного реабилитировался и, наконец, впервые в матче отличился на приеме.
Это, правда, не помогло Рублеву зацепиться даже за сет в этом противостоянии. С середины второй партии у лидера посева турнира в Санкт-Петербурге стали стабильно возникать проблемы на своей подаче. И если один гейм россиянин спас с трёх брейк-поинтов, то два последующих - упустил.
Теперь в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге Ботик Ван Де Зандсхулп сыграет с представителем Хорватии Марином Чиличем, который чуть ранее переиграл испанца Роберто Баутисту-Агута.
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