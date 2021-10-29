Александр Зверев в трёх сетах переиграл Феликса Оже-Альяссима и шагнул в полуфинал турнира в Вене.

ATP-500
Вена, Австрия
1/4 финала
(2) Александр Зверев - (6) Феликс Оже-Альяссим - 6:4, 3:6, 6:3
Теперь в полуфинале соревнований в Вене Александр Зверев сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом, который чуть ранее на тай-брейке решающего сета сломил сопротивление представителя Италии Маттео Берреттини.
А вот Феликс Оже-Альяссим практически потерял шансы квалифицироваться на Итоговый турнир ATP. Теперь канадскому теннисисту необходимо выигрывать Мастерс в Париже, да ещё и оглядываться на выступления прямых конкурентов.
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