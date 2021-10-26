вторник, 26 октября 2021 г.

Александр Зверев выходит во второй круг турнира в Вене.

Немецкий теннисист Александр Зверев с двухсетовой победы начинает выступления на соревнованиях категории ATP-500 в Вене. В матче первого круга турнира в столице Австрии Александр, получивший 2-й номер посева, не без проблем переиграл представителя Сербии Филиппа Крайиновича, занимающего 40-ю строчку текущего мирового рейтинга.

ATP-500
Вена, Австрия
1-й раунд

(2) Александр Зверев - Филипп Крайинович - 6:2, 7:5

По дебюту встречи могло показаться, что никаких проблем со стартовым соперником в Вене Александр Зверев не испытает. Немец уверенно вел игру, добился перевеса сразу в два брейка и уверенно двигался к победному завершению стартовой партии. Но именно при подаче на сет прозвенел первый тревожный звоночек для Зверева - гейм Саша сумел взять лишь отыграв сразу 3 брейк-поинта.

Сложный гейм в концовке стартовой партии можно было бы списать на досадную случайность и излишнюю расслабленность при солидном перевесе. Но в начале второго сета Зверев нужных выводов не сделал и отпустил Крайиновича в отрыв с брейком. Более того, Саша чуть было второй раз подряд не проиграл собственную подачу, отыгравшись с двойного брейк-поинта. 

В критический момент сета Александр таки завелся. Сначала Зверев помешал сербскому теннисисту подать на второй сет, а потом и ещё раз взял гейм на приеме. Немного деморализованный Филипп должного сопротивления не оказывал и проиграл 5 геймов подряд со счета 5:2 в свою пользу.

Теперь во втором раунде турнира в Вене Александр Зверев сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором.

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о 22:32
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