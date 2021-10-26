Александр Зверев выходит во второй круг турнира в Вене.

ATP-500
Вена, Австрия
1-й раунд
(2) Александр Зверев - Филипп Крайинович - 6:2, 7:5
По дебюту встречи могло показаться, что никаких проблем со стартовым соперником в Вене Александр Зверев не испытает. Немец уверенно вел игру, добился перевеса сразу в два брейка и уверенно двигался к победному завершению стартовой партии. Но именно при подаче на сет прозвенел первый тревожный звоночек для Зверева - гейм Саша сумел взять лишь отыграв сразу 3 брейк-поинта.
Сложный гейм в концовке стартовой партии можно было бы списать на досадную случайность и излишнюю расслабленность при солидном перевесе. Но в начале второго сета Зверев нужных выводов не сделал и отпустил Крайиновича в отрыв с брейком. Более того, Саша чуть было второй раз подряд не проиграл собственную подачу, отыгравшись с двойного брейк-поинта.
В критический момент сета Александр таки завелся. Сначала Зверев помешал сербскому теннисисту подать на второй сет, а потом и ещё раз взял гейм на приеме. Немного деморализованный Филипп должного сопротивления не оказывал и проиграл 5 геймов подряд со счета 5:2 в свою пользу.
Теперь во втором раунде турнира в Вене Александр Зверев сыграет с представителем Австралии Алексом де Минором.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook. А еще мы есть в Telegram
Комментариев нет:
Отправить комментарий