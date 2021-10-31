воскресенье, 31 октября 2021 г.

Александр Зверев становится триумфатором турнира в Вене.

Немецкий теннисист Александр Зверев выигрывает соревнования категории ATP-500 в Вене, на которых он был посеян под 2-м номером. В титульном матче турнира Александр в двух партиях переиграл американского квалифайера Френсиса Тиафо, занимающего 49-ю строчку текущего мирового рейтинга. В обоих сетах встречи на корте велась относительно равная борьба, но в концовке каждого игрового отрезка именно Звереву удавалось добиться решающего перевеса и оформить ключевые брейки.

ATP-500
Вена, Австрия
Финал

(2) Александр Зверев - (Q) Френсис Тиафо - 7:5, 6:4

Для Александра Зверева титул в Вене становится уже 18-м в карьере и 5-м по ходу текущего сезона.

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о 18:08
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