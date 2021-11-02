вторник, 2 ноября 2021 г.

Феликс Оже-Альяссим добился волевой победы над Джанлукой Магером на старте Мастерса в Париже и продолжает борьбу за место на Итоговом.

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим продолжает борьбу за попадание в топ-8 по итогам сезона и место на ATP Finals в Турине. На старте соревнований категории Мастерс в Париже Феликс, получивший в Берси 9-й номер посева, добился волевой победы над итальянским квалифайером Джанлукой Магером, занимающим 66-ю строчку текущего мирового рейтинга.

ATP Masters
Париж, Франция
1-й раунд

(9) Феликс Оже-Альяссим - (Q) Джанлука Магер - 4:6, 6:4, 6:1

Невероятно напряженная борьба в этом матче велась ровно два сета. В третьей партии Оже-Альяссим уже просто уничтожил соперника, но до этого канадскому теннисисту пришлось изрядно помучиться с итальянским квалифайером. Так в стартовой партии именно Магеру удалось провести единственный удачный гейм на приеме. Феликс провалился в ключевой момент сета - Джанлука с первой же попытки воспользовался двойным скрытым сет-боллом, реализовал брейк-поинт и тут же подал на победу в партии.

Второй сет также проходил при тотальном перевесе подающей стороны. Казалось, что тай-брейк просто не избежен, потому как даже счет ровно не фиксировался в этом сете ни разу. Но на этот раз в ключевой момент сета провалился уже Джанлука. Итальянский теннисист упустил свою подачу под ноль и именно этим брейком Оже-Альяссим перевел встречу в решающий отрезок. 

Ну а в третьей партии Феликс уже полностью доминировал на корте. Канадскому теннисисту удалось дважды подряд отличиться на приеме и выиграть сет с комфортным перевесом. Во втором раунде соревнований в Париже Феликс Оже-Альяссим теперь сыграет с немецким лаки-лузером Домиником Кепфером, который вчера в валидольном матче переиграл британца Энди Маррея. 

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о 14:26
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