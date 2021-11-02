Феликс Оже-Альяссим добился волевой победы над Джанлукой Магером на старте Мастерса в Париже и продолжает борьбу за место на Итоговом.

ATP Masters
Париж, Франция
1-й раунд
(9) Феликс Оже-Альяссим - (Q) Джанлука Магер - 4:6, 6:4, 6:1
Невероятно напряженная борьба в этом матче велась ровно два сета. В третьей партии Оже-Альяссим уже просто уничтожил соперника, но до этого канадскому теннисисту пришлось изрядно помучиться с итальянским квалифайером. Так в стартовой партии именно Магеру удалось провести единственный удачный гейм на приеме. Феликс провалился в ключевой момент сета - Джанлука с первой же попытки воспользовался двойным скрытым сет-боллом, реализовал брейк-поинт и тут же подал на победу в партии.
Второй сет также проходил при тотальном перевесе подающей стороны. Казалось, что тай-брейк просто не избежен, потому как даже счет ровно не фиксировался в этом сете ни разу. Но на этот раз в ключевой момент сета провалился уже Джанлука. Итальянский теннисист упустил свою подачу под ноль и именно этим брейком Оже-Альяссим перевел встречу в решающий отрезок.
Ну а в третьей партии Феликс уже полностью доминировал на корте. Канадскому теннисисту удалось дважды подряд отличиться на приеме и выиграть сет с комфортным перевесом. Во втором раунде соревнований в Париже Феликс Оже-Альяссим теперь сыграет с немецким лаки-лузером Домиником Кепфером, который вчера в валидольном матче переиграл британца Энди Маррея.
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