Кубок Билли Джин Кинг. Ирина Шиманович не смогла оказать достойного сопротивления Гретье Миннен.

Кубок Билли Джин Кинг
Группа B
Бельгия - Беларусь - 1:0
Гретье Миннен - Ирина Шиманович - 6:2, 6:2
Упрекнуть Ирину Шиманович в безвольном поражении точно не повернется язык. Белорусская теннисистка пыталась демонстрировать качественный теннис, старалась подстраиваться под игру соперницы, менять тактику на матч и находить ключи к успеху. Другой вопрос в том, что разница в классе была действительно солидной, так что все эти попытки Шиманович не привели к нужному результату.
В обоих партиях Миннен удавалось совершить впечатляющий рывок из двух подряд брейков. А вот сама Ирина за поединок заработала лишь 3 брейк-поинта, при этом воспользоваться не удалось ни одним. Что еще стоит отметить, так это то, что Гретье позволяла сопернице навязывать борьбу уже в те моменты, когда ее перевес в счете был более чем солидным. При этом все равно на важных мячах бельгийской теннисистке удавалось сыграть качественно и эффективно.
Во втором одиночном матче противостояния между сборными Бельгии и Беларуси сыграют Александра Саснович и Элизе Мертенс.
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