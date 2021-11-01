понедельник, 1 ноября 2021 г.

Кубок Билли Джин Кинг. Франсуаз Абанда добилась волевой победы над Фионой Ферро и вывела Канаду вперед в поединке против Франции.

Канадская теннисистка Франсуаз Абанда принесла своей сборной первое очко в противостоянии группового этапа финального раунда Кубка Билли Джин Кинг против команды Франции. В трех партиях Абанда переиграла Фиону Ферро, занимающую 105-ю строчку текущего мирового рейтинга. Франсуаз проиграла стартовый сет и уступала с брейком по ходу второй партии матча, но сумела переломить ход поединка и оформить итоговую победу.

Кубок Билли Джин Кинг
Группа А
Канада - Франция - 1:0

Франсуаз Абанда - Фиона Ферро - 4:6, 6:4, 6:4

Во втором одиночном поединке матча между сборными Канады и Франции сыграют Ребекка Марино и Ализе Корне.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook. А еще мы есть в Telegram
о 14:04
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)