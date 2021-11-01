Кубок Билли Джин Кинг. Франсуаз Абанда добилась волевой победы над Фионой Ферро и вывела Канаду вперед в поединке против Франции.

Канадская теннисистка Франсуаз Абанда принесла своей сборной первое очко в противостоянии группового этапа финального раунда Кубка Билли Джин Кинг против команды Франции. В трех партиях Абанда переиграла Фиону Ферро, занимающую 105-ю строчку текущего мирового рейтинга. Франсуаз проиграла стартовый сет и уступала с брейком по ходу второй партии матча, но сумела переломить ход поединка и оформить итоговую победу.
Кубок Билли Джин Кинг
Группа А
Канада - Франция - 1:0
Франсуаз Абанда - Фиона Ферро - 4:6, 6:4, 6:4
Во втором одиночном поединке матча между сборными Канады и Франции сыграют Ребекка Марино и Ализе Корне.
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