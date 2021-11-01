понедельник, 1 ноября 2021 г.

Кубок Билли Джин Кинг. Вера Лапко и Александра Саснович скрасили поражение Беларуси от Бельгии победой в парном противостоянии.

Вера Лапко и Александра Саснович сумели выиграть парный матч противостояния между сборными Беларуси и Бельгии в рамках группового этапа финального раунда Кубка Билли Джин Кинг. В двух партиях Вера и Александра переиграли дуэт Кирстен Флипкенс/Элизе Мертенс. Таким образом окончательный счет противостояния стал 2:1 в пользу бельгийской сборной.


Кубок Билли Джин Кинг 
Группа B
Бельгия - Беларусь - 2:1

Кирстен Флипкенс/Элизе Мертенс - Вера Лапко/Александа Саснович - 4:6, 3:6

Теперь обеим сборным предстоит провести поединки против команды Австралии. Уже завтра с ними сыграет сборная Бельгии, которая в случае победы может досрочно обеспечить себе выход в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. А вот поединок Беларусь - Австралия состоится 4 ноября.

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о 17:18
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