понедельник, 1 ноября 2021 г.

Кубок Билли Джин Кинг. Александра Саснович не справилась с Элизе Мертенс. Беларусь уступила Бельгии.

Сборная Беларуси проигрывает и второй одиночный матч противостояния с командой Бельгии в рамках группового этапа финального раунда Кубка Билли Джин Кинг. Александра Саснович в трех партиях уступила Элизе Мертенс, занимающей 18-ю строчку текущего мирового рейтинга. Саснович удалось навязать сопернице отчаянную борьбу во втором сете встречи и даже вырвать победу в этом отрезке матча. Но вот в двух остальных партиях Мертенс действовала с приличным запасом прочности.

Кубок Билли Джин Кинг
Группа B
Бельгия - Беларусь - 2:0

Элизе Мертенс - Александра Саснович - 6:2, 4:6, 6:2

В третьем парном матче встречи сыграют Исалин Бонавентюр/Кирстен Флипкенс - Вера Лапко/Александра Саснович. Пусть парный поединок и не повлияет на итоговую победу сборной Бельгии в этом противостоянии, но его результат может сыграть серьезную роль при распределении итоговых мест в группе. 

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook. А еще мы есть в Telegram
о 15:44
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)