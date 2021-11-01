Кубок Билли Джин Кинг. Александра Саснович не справилась с Элизе Мертенс. Беларусь уступила Бельгии.

Кубок Билли Джин Кинг
Группа B
Бельгия - Беларусь - 2:0
Элизе Мертенс - Александра Саснович - 6:2, 4:6, 6:2
В третьем парном матче встречи сыграют Исалин Бонавентюр/Кирстен Флипкенс - Вера Лапко/Александра Саснович. Пусть парный поединок и не повлияет на итоговую победу сборной Бельгии в этом противостоянии, но его результат может сыграть серьезную роль при распределении итоговых мест в группе.
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