Кубок Билли Джин Кинг. Ализе Корне обыграла Ребекку Марино и сравняла счет в матче Франции и Канады.

Французская теннисистка Ализе Корне сумела сравнять счет в противостоянии сборных Франции и Канады в рамках группового этапа финального раунда Кубка Билли Джин Кинг. В двух партиях Ализе справилась с Ребеккой Марино, занимающей 148-ю строчку текущего мирового рейтинга. Оба сета встречи проходили в достаточно равной борьбе. И если в первом отрезке матча Корне отпраздновала победу с минимальным перевесом в 1 брейк, то по ходу второй партии француженке удалось склонить чашу весов в свою пользу лишь на тай-брейке.
Кубок Билли Джин Кинг
Группа А
Франция - Канада - 1:1
Ализе Корне - Ребекка Марино - 6:4, 7:6(5)
В решающем парном поединке противостояния сборных Франции и Канады сойдутся Клара Бурель/Ализе Корне и Габриэла Дабровски/Ребекка Марино
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