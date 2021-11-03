Андрей Рублев завершил выступления на Мастерсе в Париже уже после стартового раунда.

ATP Masters
Париж, Франция
2-й раунд
Тейлор Фритц - (5) Андрей Рублев - 7:5, 7:6(2)
Ключевые события каждой из партий разворачивались в самой что ни на есть концовке игровых отрезвков. В первом сете Рублев умудрился упустить под ноль свою подачу а тай-брейк. Между прочим, именно в этот момент Тейлор Фритц заработал свои первые брейк-поинты за матч и с первой же попытки поставил победную точку в сете.
Ну а во второй партии провальным для россиянина оказался тай-брейк. До него особых шансов отличиться на приеме не было ни у одного теннисиста, разве что Андрей в начале партии добрался до брейк-поинта, но реализовать его так и не сумел. А вот на тай-брейке Фритц отыграл просто максимально собранно и отдал Рублеву всего 2 розыгрыша.
В третьем раунде Мастерса в Париже Тейлор Фритц сыграет с победителем матча между Рейли Опелкой и Кэмероном Норри.
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