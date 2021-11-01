Мартон Фучович обыгрывает Фабио Фоньини и становится первым соперником Новака Джоковича на Мастерсе в Париже.

ATP Masters
Париж, Франция
1-й раунд
Мартон Фучович - Фабио Фоньини - 6:1, 6:7(6), 7:6(5)
Действительно неожиданно легко сложился стартовый сет противостояния для Мартона Фучовича. Фоньини как-то слишком нервно вошел в поединок и позволил венгерскому теннисисту очень быстро повести сразу с двумя брейками. При этом на приеме у Фабио игра не ладилась вовсе, так что шансов побороться за стартовый сет у итальянского спортсмена попросту не было.
Начало второй партии и вовсе натолкнуло на мысли о полноценном разгроме - Фучович повел с геймом на приеме в активе и в дебюте этого отрезка встречи. Но на этот раз Фоньини сумел первый раз в матче зацепиться за подачу соперника и моментально отыграться. В середине партии история повторилась - снова Мартон вырвался вперед с брейком, но не сумел удержать важнейший перевес, хотя до победы в матче оставалась парочка геймов. В итоге судьба сета решилась на тай-брейке. У венгерского теннисиста даже матч-болл был, правда на приеме. Но в итоге Фоньини выстоял и перевел выяснение победителя встречи в решающий сет.
В нем теннисисты, буквально, поменялись ролями. Теперь дважды вперед с геймом на приеме в активе вырывался уже Фоньини. Более того, у итальянского теннисиста даже была возможность подавать на матч, но Фабио снова разбазарил преимущество. На тай-брейке Фоньини сначала отыгрался с мини-брейка, а потом и сам повел в счете, но и этот перевес не стал ключевым. Понятно, что после стольких упущенных шансов итальянец уже окончательно разнервничался, продолжил кидать ракетки и сыпать ошибками. Ну а Фучович действовал максимально собранно и поставил точку в матче отменным эйсом.
Теперь во втором раунде Мастерса в Париже Мартон Фучович сыграет против лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.
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