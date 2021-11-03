Хуберт Гуркач в напряженной борьбе обыграл Томми Пола и вышел в третий раунд Мастерса в Париже.

ATP Masters
Париж, Франция
2-й раунд
(7) Хуберт Гуркач - Томми Пол - 7:5, 7:6(4)
По счету встречи может показаться, что спортсмены уверенно держали собственные подачи, а судьба каждого из сетов решалась лишь в самой его концовке. А ведь на самом деле сценарий обоих партий был просто захватывающим. И каждый из теннисистов растерял просто огромное количество шансов.
Начался поединок с шикарного рывка в исполнении Гуркача. Польский теннисист повел сразу с двумя брейками - 5:0 и, казалось, что единственной интригой первого сета будет то, сможет ли поляк отвесить сопернику баранку. Пол гейм престижа уверенно выиграл, но вот дальше началось самое интересное. Дважды Гуркач не сумел подать на победу в партии, а потом и вовсе оказался на волоске от поражения в, казалось бы, уже выигранном сете. Хуберт забуксовал и при подаче на тай-брейк, но справился и взял гейм с трех скрытых сет-боллов у соперника.
Томми до полноценного камбека в этом сете в итоге не дотянул. В ключевой момент партии американец снова дрогнул и проиграл свою подачу на тай-брейк. Согласитесь, досадно - проигрывать 0:5, отыграться, заработать 3 скрытых сет-болла и в итоге даже не пободаться за партию на тай-брейке.
К чести американца стоит отметить, что после обидно проигранного стартового сета он не поплыл, а продолжил борьбу. В середине второго отрезка матча уже Пол повел с геймом на приеме в активе и даже получил возможность подавать на партию. На этот раз чудеса стойкости проявил Хуберт, который в последний момент отыгрался. Второй сет до тай-брейка таки докатился. На нем тоже все складывалось не слишком гладко - польский теннисист получил перевес в 2 мини-брейка, но благополучно его упустил. Но вот концовку "тая" Губерт провел крайне уверенно и оформил итоговую победу в поединке.
Хуберт Гуркач продолжает борьбу за попадание на Итоговый Турнир ATP. Более того, на данный момент в живом-рейтинге гонки он занимает именно 8-ю строчку. А вот следующий свой поединок в Париже польский теннисист проведет против немецкого лаки-лузера Доминика Кепфера, который сотворил на Мастерсе уже несколько сенсаций, последовательно переиграв в основной сетке Энди Маррея и Феликса Оже-Альяссима.
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