среда, 3 ноября 2021 г.

Минус один претендент. Фелик Оже-Альяссим проиграл Доминику Кепферу во втором раунде Мастерса в Париже и потерял шансы квалифицироваться на Итоговый турнир ATP.

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, получивший на соренованиях категории Мастерс в Париже 9-й номер посева, не сумел пробиться даже в третий раунд. На стадии второго круга Феликс в двух партиях проиграл немецкому "лаки лузеру" Доминику Кепферу, занимающему 58-ю строчку текущего мирового рейтинга. Таким образом Оже-Альяссим потерял даже теоретические шансы квалифицироваться на Итоговый Турнир ATP в Турине.

ATP Masters
Париж, Франция
2-й раунд

(LL) Доминик Кепфер - (9) Феликс Оже-Альяссим - 6:3, 7:5

Нельзя сказать, что Оже-Альяссим уверенно проводил стартовую партию встречи, порой выигрывать свои подачи канадскому теннисисту удавалось ценой настоящих усилий. Но, по сравнению с тем провалом, который случился с Феликсом под конец первого сета, дебют матча вполне можно назвать сносным. Итак, со счета 3:2 Оже-Альяссим умудрился дважды проиграть собственную подачу и отдать сопернику стартовый отрезок матча.

Ударный фрагмент встречи Кепфер продолжил и в начале второго сета. Немецкий теннисист повел с брейком - 3:0 и довел, таким образом, свою серию до 7-ми выигранных подряд геймов. Казалось, что Оже-Альяссим от такого удара не оправится, но канадский теннисист в середине второй партии сумел сравнять счет и подарить себе возможность продолжить борьбу за Итоговый. Правда, в концовке матча Феликс снова провалился на подаче - с первого же матч-болла Кепфер оформил выход в третий раунд Мастерса в Париже. 

Немецкий теннисист дальше сыграет с победителем матча между американцем Томми Полом и представителем Польши Хубертом Хуркачем. Хуберт, кстати, продолжает борьбу за попадание на Итоговый турнир ATP. Кроме него на 2 оставшиеся путевки в Турин претендуют Янник Синнер, Каспер Рууд и Кэмерон Норри. 

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о 14:01
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