Минус один претендент. Фелик Оже-Альяссим проиграл Доминику Кепферу во втором раунде Мастерса в Париже и потерял шансы квалифицироваться на Итоговый турнир ATP.

ATP Masters
Париж, Франция
2-й раунд
(LL) Доминик Кепфер - (9) Феликс Оже-Альяссим - 6:3, 7:5
Нельзя сказать, что Оже-Альяссим уверенно проводил стартовую партию встречи, порой выигрывать свои подачи канадскому теннисисту удавалось ценой настоящих усилий. Но, по сравнению с тем провалом, который случился с Феликсом под конец первого сета, дебют матча вполне можно назвать сносным. Итак, со счета 3:2 Оже-Альяссим умудрился дважды проиграть собственную подачу и отдать сопернику стартовый отрезок матча.
Ударный фрагмент встречи Кепфер продолжил и в начале второго сета. Немецкий теннисист повел с брейком - 3:0 и довел, таким образом, свою серию до 7-ми выигранных подряд геймов. Казалось, что Оже-Альяссим от такого удара не оправится, но канадский теннисист в середине второй партии сумел сравнять счет и подарить себе возможность продолжить борьбу за Итоговый. Правда, в концовке матча Феликс снова провалился на подаче - с первого же матч-болла Кепфер оформил выход в третий раунд Мастерса в Париже.
Немецкий теннисист дальше сыграет с победителем матча между американцем Томми Полом и представителем Польши Хубертом Хуркачем. Хуберт, кстати, продолжает борьбу за попадание на Итоговый турнир ATP. Кроме него на 2 оставшиеся путевки в Турин претендуют Янник Синнер, Каспер Рууд и Кэмерон Норри.
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