Первая потеря среди сеянных. Себастьян Корда в матче-марафоне обыгрывает Аслана Карацева на старте Мастерса в Париже.

ATP Masters
Париж, Франция
1-й раунд
Себастьян Корда - (13) Аслан Карацев - 6:2, 6:7(9), 7:6(5)
Себастьян Корда очень быстро взял встречу под свой контроль и добился отличного перевеса в самом дебюте стартовой партии. Американец сумел дважды отличиться на приеме и уверенно погасил попытку Карацева переломить ход партии. Аслан отыграл один брейк, но тут же снова упустил собственную подачу. После этого Корда уверенно довел первый сет противостояния до победы.
Во второй партии вырваться вперед в счете удалось уже самому Карацеву. Правда, через несколько минут россиянин упустил собственную подачу, а потом и устроил своим болельщикам настоящие "нервы", когда позволил Себастьяну заработать 3 скрытых матч-болла. Тот гейм Аслан с боями защитил, дотянул до тай-брейка и на нем отпраздновал валидольную победу в партии. По ходу тая россиянин отыграл 2 уже вполне реальных матч-болла у Корды.
В третьей партии зрители так и не увидели брейков, но парочку геймов тот же Карацев выгрыз буквально на зубах. Так, в середине партии Аслан ликвидировал сразу 6 брейк-поинтов, прежде чем защитил собственную подачу. Тай-брейк россиянин начал просто провально - сразу с двух проигранных розыгрышей на своей подаче. Но Корда этот перевес не удержал. И вот, когда счет по мини-брейкам выровнялся, Карацев снова не защитил подачу и уже этот успех Себастьяна на приеме стал решающим.
Во втором раунде Мастерса в Париже Себастьян Корда сыграет с победителем матча между Марином Чиличем и Алехандро Давидовичем-Фокиной.
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