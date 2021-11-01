понедельник, 1 ноября 2021 г.

Кэмерон Норри разгромил Федерико Дельбониса на старте Мастерса в Париже.

Всего 3 гейма отдал своему первому сопернику на турнире категории Мастерс в Париже британский теннисист Кэмерон Норри, получивший на соревнованиях 10-й номер посева. Никаких трудностей Норри не испытал в противостоянии с представителем Аргентины Федерико Дельбонисом, занимающим 43-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в матче Кэмерон потратил около часа с четвертью игрового времени.

ATP Masters
Париж, Франция
1-й раунд

(10) Кэмерон Норри - Федерико Дельбонис - 6:2, 6:1

Во втором раунде Мастерса в Париже Кэмерон Норри сыграет с победителем матча между Филиппом Крайиновичем и Рейли Опелкой. 

Примечательно, что британский теннисист остается в списке пяти спортсменов, которые претендуют на 2 последние путевки на Итоговый Турнир ATP.

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о 16:54
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