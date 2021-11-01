Кэмерон Норри разгромил Федерико Дельбониса на старте Мастерса в Париже.

ATP Masters
Париж, Франция
1-й раунд
(10) Кэмерон Норри - Федерико Дельбонис - 6:2, 6:1
Во втором раунде Мастерса в Париже Кэмерон Норри сыграет с победителем матча между Филиппом Крайиновичем и Рейли Опелкой.
Примечательно, что британский теннисист остается в списке пяти спортсменов, которые претендуют на 2 последние путевки на Итоговый Турнир ATP.
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